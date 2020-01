Bliek ruilt GA Eagles in voor Georgische nummer drie FC Saburtalo

VIDEO GA Eag­les-cap­tain Veldmate vanaf de stip beul van NAC

9:19 De eerste strafschop van het seizoen is goud waard voor Go Ahead Eagles. Jeroen Veldmate schiet onberispelijk raak en trekt de topper in de eerste divisie tegen NAC Breda met 1-0 over de streep voor Deventer ploeg. ,,Deze punten zijn van goud.’’