Blijdschap in Deventer: Go Ahead Eagles rekent ook af met SC Heerenveen

Go Ahead Eagles heeft ook de tweede thuiswedstrijd van het seizoen met een zege afgesloten. De ploeg van trainer René Hake was in een enerverende wedstrijd met 3-2 te sterk voor SC Heerenveen.

Na een minuut staat de Adelaarshorst al op zijn kop. Natuurlijk in de eerste plaats om Go Ahead Eagles binnen de kortste keren heeft gescoord, maar ongetwijfeld ook een klein beetje omdat Victor Edvardsen ‘m maakt. Dat is voor de spits zijn eerste in dienst van de club, maar het feestje wordt verpest. De Zweed staat een millimeter buitenspel, waardoor de VAR het doelpunt moet afkeuren. Het had Edvardsen ongetwijfeld over een punt geholpen, maar zijn goal blijft nog uit.

Variant

Zo’n twintig minuten later is het wel raak. Go Ahead Eagles neemt een corner en dan wordt duidelijk waar er de afgelopen week ook op getraind is. Philippe Rommens neemt, Oliver Edvardsen stapt over de bal en dan staat daar ineens Bas Kuipers. De aanvoerder kan vanaf een meter of twintig schieten en brengt zijn ploeg zo aan de leiding.

Daar blijft het in de eerste helft niet bij. Rommens tekent zes minuten voor rust vanaf de penaltystip voor de 2-0, omdat Oliver Edvardsen na een prima actie ten val wordt gebracht. Er is geen vuiltje aan de lucht, eigenlijk net als in de wedstrijd tegen FC Volendam.

Fout keeper

Maar net als in die pot, toen Bobby Adekanye bij een 3-0 voorsprong rood kreeg, helpt Go Ahead Eagles zichzelf kort voor rust in de nesten. Keeper Jeffrey de Lange stormt ineens uit zijn doel en komt in botsing met een tegenstander. Heerenveen-aanvaller Charlie Webster kan daardoor uit het niets de bal in het lege doel schuiven.

Daardoor is het in de tweede helft nog een wedstrijd. De thuisploeg moet het daarin ook nog eens doen zonder Rommens, die na een beuk in de eerste helft toch niet verder kan. Met Enric Llansana als vervanger moet GA Eagles vaker achteruit dan voor rust, maar dan steekt Heerenveen de helpende hand toe. Webster komt aan de zijlijn met een spijkerharde tackle op Evert Linthorst en krijgt daarvoor de rode kaart. Het is elf tegen tien.

Blik op derby

Nog geen tien minuten daarna lijkt het beslist. Victor Edvardsen brengt invaller Sylla Sow in stelling en hij schuift de 3-1 binnen. Dat ramt het laatste sprankje hoop uit de tien Friezen, terwijl op de tribune de blik op de IJsselderby kan. Het gaat van ‘en wie niet springt die is voor Zwolle’ tot ‘Zwolle is de volgende’.

Ondertussen is het op het veld vooral wachten op het eindsignaal, maar kort voor tijd wordt het toch nog even spannend. Osama Sahraoui prikt uit het niets de 3-2 binnen, waardoor de spanning er ineens weer is. De zege komt echter niet meer in gevaar, waardoor even voor 20.45 uur het feest losbarst.

Go Ahead Eagles - SC Heerenveen 3-2 (2-1). 22. Bas Kuipers 1-0, 39. Philippe Rommens 2-0 (strafschop), 45. Charlie Webster 2-1. 66. Sylla Sow 3-1, 87. Osama Sahraoui 3-2. Opstelling Go Ahead Eagles: De Lange, Deijl, Amofa, Kramer, Kuipers, Linthorst, Rommens (46. Llansana), Breum (60. Baeten), O. Edvardsen (60. Sow), Willumsson, V. Edvardsen. Gele kaart: Jamal Amofa, Bas Kuipers, Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles), Rode kaart: Charlie Webster (SC Heerenveen)

bekijk belangrijke updates Afgelopen! En daar klinkt het laatste fluitsignaal. Het werd in de slotfase nog even spannend, maar de overwinning kwam niet meer in gevaar voor GAE. De Deventenaren winnen met 3-2 van Heerenveen. Einde tweede helft Laatste minuut blessuretijd gaat in GAE moet nog heel even volhouden. Het laatste fluitsignaal zal niet lang meer op zich laten wachten. We gaan nog even door De extra speeltijd bedraagt minimaal vier minuten. Noppert vliegt wild in Heerenveen gaat er nog alles aan doen om er een gelijkspel uit te slepen en stuurt bij een hoekschop zelfs Noppert mee naar voren. De doelman vliegt richting de bal, maar doet dat veel te wild en loopt Willemsson omver. Vrije trap voor de thuisploeg dus. Spanning terug Go Ahead Eagles is vanavond veel sterker dan Heerenveen, maar ziet er verdedigend bij beide tegentreffers niet goed uit. Sahraoui profiteerde er zojuist van, waardoor we nog een spannende slotfase tegemoet gaan in Deventer. 3-2... Wordt het dan toch nog spannend? Sahraoui begint aan een dribbel, lijkt zich stuk te lopen, maar krijgt de bal toch achter De Lange... 3-2 GOAL van Osame Sahraoui! Eagles wil die vierde nog maken Willumsson speelt een geweldige wedstrijd, maar vergeet hier de vierde voor Go Ahead Eagles te maken. De smaakmaker krijgt de bal op maat, maar schampt 'm slechts met zijn hoofd. (Nog) geen 4-1 dus. Applaus voor Brouwers Ondertussen laat het thuispubliek zich van z'n beste kant zien. Luuk Brouwers gaat naar de kant bij Heerenveen en wordt op zijn oude nest getrakteerd op een mooi applaus. De heerlijke actie van Oliver Edvardsen De individuele actie van Oliver Edvardsen voorafgaand aan de strafschop, die Rommens tot doelpunt zou promoveren, in beeld. 𝙊𝙡𝙞𝙫𝙚𝙧 𝙀𝙙𝙫𝙖𝙧𝙙𝙨𝙚𝙣🥜#gaehee — ESPN NL (@ESPNnl) September 2, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Luuk Brouwers wordt vervangen door Daniel Karlsbakk Hussein Ali wordt vervangen door Denzel Hall Bijna 4-1! Wéér een kans voor Go Ahead Eagles! Kuipers werkt de bal laag voor. Sow zet zijn voet er tegenaan, maar zijn inzet gaat rakelings langs de paal. De grensrechter steekt vervolgens zijn vlag in de lucht, dus een goal was het - naar alle waarschijnlijkheid - sowieso niet geworden. Kuipers komt ver en kan schieten Go Ahead Eagles legt bij vlagen heerlijk voetbal op de mat. Ook deze aanval mag er zijn. Kuipers krijgt de bal en slaat aan het pingelen. Hij mag ver komen, maar zijn schot wordt geblokt. Baeten probeert het Go Ahead Eagles blijft ondertussen naar hartenlust aanvallen. Baeten probeert het maar eens. Diens inzet verdwijnt via een tegenstander over de achterlijn. De hoekschop levert niets op. 'En wie niet springt die is voor Zwolle' en 'Zwolle, Zwolle Eagles komt eraan!' Het duel lijkt beslist en dus kan de blik al een klein beetje op het volgende competitietreffen, de uitwedstrijd bij PEC Zwolle. Go Ahead Eagles gaat over twee weken op bezoek bij de rivaal. De supporters in de Adelaarshorst kunnen niet wachten. Van Ottele gaat de mist in Heerenveen-verdediger Van Ottele denkt Victor Edvardsen uit te kunnen spelen, maar de aanvaller ontfutselt hem eenvoudig de bal. Edvardsen maakt vervolgens de juiste keuze door de bal in de loop van Sow te spelen. De invaller twijfelt niet en schiet de thuisploeg naar een comfortabele voorsprong. Wedstrijd gespeeld? 3-1! Heerenveen gaat flink in de fout achterin en dat moet je niet doen op de Adelaarshorst: Sow is uiteindelijk degene die profiteert. De aanvaller verschalkt Noppert en maakt de 3-1. Dolle vreugde bij Sow na zijn treffer. © Pro Shots / Erik Pasman 3-1 GOAL van Sylla Sow!

