Bliksemtreffer Beukema en gestopte penalty Verhulst leveren GA Eagles punt op tegen Jong Ajax

LIVEBLOGGo Ahead Eagles is er tegen Jong Ajax niet in geslaagd zich in de top van de eerste divisie te melden. Na een bliksemtreffer van Sam Beukema redde doelman Hobie Verhulst in de slotfase een punt voor de ploeg van trainer Jack de Gier: 1-1.

Doelman Verhulst keerde in de laatste minuut een penalty van Ajacied Lassina Traoré, nadat Elmo Lieftink bij het uitverdedigen de bal met zijn hand beroerde. Daardoor hield Go Ahead Eagles nog wel een punt over aan het treffen met de beloften van Ajax, waar het aanvankelijk nog op weg leek naar een zege.

Tientallen supporters waren namelijk nog op weg naar hun stoeltje toen de Adelaarshorst al ontplofte. Bij de eerste en de beste corner was het namelijk al raak voor Go Ahead Eagles. Maël Corboz slingerde de bal voor het doel, waarna Richard van der Venne verlengde en Sam Beukema van dichtbij het laatste zetje gaf.

Na die vroege openingstreffer ontspon zich een gevecht waarbij het frivole Jong Ajax veel aan de bal was en Go Ahead Eagles al counterend de grootste kansen creëerde. Eén van de eerste vlijmscherpe uitbraken leverde bijna de tweede treffer op voor de thuisclub, ware het niet dat de in de diepte gelanceerde Jaroslav Navratil in kansrijke positie voor een breedtepass koos. Aanvoerder Kik Pierie voorkwam met een sliding dat Maecky Ngombo tot scoren kwam.

Waar Ngombo in de basis debuteerde voor Go Ahead Eagles, trad Jong Ajax aan met een handvol eredivisiewaardige spelers in de as. Naast Pierie bestond het middenveld van de Amsterdamse beloften uit hoofdmachtleden Carel Eiting, Ryan Gravenberch en Jurgen Ekkelenkamp. Zij konden niet voorkomen dat Go Ahead gevaar stichtte bij vrijwel elke corner, ook omdat doelman Dominik Kotarski ondanks indraaiende ballen op zijn doellijn bleef staan.

De sluitpost kwam wel uit toen Navratil op slag van rust opnieuw achter de verdediging van Jong Ajax opdook. Met de meegelopen Van der Venne vrij naast zich, ging de vleugelspits van Go Ahead met een subtiel maar laconiek wippertje voor eigen succes. Dat bleek wederom niet de juiste keuze, aangezien de bal in het zijnet landde.

Dat bleek een dure misser toen Ekkelenkamp Jong Ajax na een klein uur spelen langszij bracht. De schaduwspits raakte Julius Bliek met een fraaie aanname - achter zijn standbeen langs – kwijt en zag zijn schot getoucheerd worden en de verre hoek in draaien: 1-1.

Van die gelijkmaker zal naast Navratil ook Ngombo extra gebaald hebben. De sterke spits kreeg een minuut eerder een levensgrote kans op de tweede treffer voor de thuisclub. Ngombo kopte uit de zoveelste hoekschop van dichtbij echter over.

Go Ahead, met ook linksback Elso Brito voor het eerst aan de aftrap, had daarna even de handen vol aan de beloften van Ajax, om er in de laatste tien minuten met verse en offensieve krachten als Alexander Bannink en Maarten Pouwels toch nog een offensief uit te persen. Laatstgenoemde kopte ook over in kansrijke positie, waarna Traoré namens Jong Ajax vanaf elf meter dus de grootste kans op de winnende treffer miste en beide subtoppers aan het enerverende gevecht ‘slechts’ een punt overhielden.

Opstelling GA Eagles: Verhulst; Mertens, Beukema, Bliek, Brito; Corboz, Lieftink, Van der Venne; Navrátil, Ngombo, Berden.