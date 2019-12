Blote billen van GA Eagles-fan in de Achterhoek: De Graafschap reageert verbolgen

Reactie De Graafschap-trai­ner Snoei na nieuwe domper: ‘Niet zien aankomen’

8:37 De Graafschap-trainer Mike Snoei riep na de 4-1 thuiszege op Jong PSV over de afhakende concurrenten dat ze het “een beetje spannend vonden worden. Negen dagen later is de Doetinchemse eerstedivisionist, met de 2-1 nederlaag bij Jong AZ en 1-1 tegen Go Ahead Eagles, zelf vijf verliespunten rijker.