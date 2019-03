Blunder Verhulst nekt Go Ahead Eagles tegen FC Twente

Go Ahead Eagles is er niet in geslaagd om de titelrace in de Keuken Kampioen Divisie nog een heel klein beetje spannend te maken. De Deventer ploeg leek na een magere eerste helft en een sterk tweede bedrijf hard op weg naar een punt. Maar door een enorme ketser van doelman Hobie Verhulst verloor de thuisploeg zondagmiddag in de uitverkochte Adelaarshorst met 1-2 van FC Twente, dat daarmee een voorschot heeft genomen op het kampioenschap.

Vuurpijlen vlogen de strakblauwe lucht in, fraaie spandoeken werden uitgerold. De stemming zat er goed in, in de tot de nok toe gevulde Adelaarshorst. Maar het waren de Tukkers die het best aan de wedstrijd begonnen. In de tweede minuut was er al een schietkansje voor Fred Friday en na ruim tien minuten had centrale verdediger Peet Bijen de bal voor het inkoppen.

Tegenstoot

In de tegenstoot verzuimde Thomas Verheydt op zijn beurt eveneens de trekker over te halen namens Go Ahead. Na een goede actie van Jaroslav Navrátil, had de Hagenees de bal voor het inschieten. Maar de spits faalde jammerlijk.

Het was FC Twente dat vervolgens op voorsprong kwam. Bathmenaar Jari Oosterwijk, die tot zijn dertiende actief was geweest in de jeugd van Go Ahead, kopte fraai raak na een voorzet van Aitor Cantalapiedra: 0-1.

Dat was ook de ruststand en gelet op het spelbeeld niet onverdiend. FC Twente verstoorde steeds vroeg de opbouw van Go Ahead, dat in de persoon van Navrátil echter nog wel een grote kans kreeg om voor de rust langszij te komen. Na een slordige inspeelpass van doelman Joël Drommel en goed meegeven door Paco van Moorsel, verzuimde de rechtsbuiten echter af te vuren.

Sterk

Go Ahead begon sterk aan de tweede helft, met Jeff Stans als vervanger voor Richard van der Venne. Istvan Bakx had de gelijkmaker op zijn schoen in de 53ste minuut, na een goede aanval via Van Moorsel en Navrátil. Maar Bakx leverde in alle vrijheid slechts een pover rollertje af dat door Drommel met de voeten gekeerd kon worden.

FC Twente kwam er na rust amper nog aan te pas en Go Ahead drong meer en meer aan. Dat resulteerde twintig minuten voor tijd in de verdiende gelijkmaker. Na een afgemeten voorzet van invaller Vince Gino Dekker kopte Verheydt de bal tegen de touwen: 1-1.

Blunder

Het thuispubliek schaarde zich massaal achter de ploeg voor een slotoffensief, maar door een gigantische blunder van doelman Hobie Verhulst werd het plots muisstil. Aitor Cantalapiedra schoot vanuit een onmogelijke hoek op doel. De bal had er nooit in gekund, ware het niet dat Verhulst het speeltuig min of meer zelf in zijn eigen doel frummelde: 1-2.

Die klap kwam Go Ahead niet meer te boven, met de derde thuisnederlaag van het seizoen tot gevolg.

Go Ahead Eagles – FC Twente 1-2 (0-1). 16. Jari Oosterwijk 0-1, 71. Thomas Verheydt 1-1, 82. Hobie Verhulst (eigen doelpunt) 1-2.

Scheidsrechter: Kooij.

Toeschouwers: 9851.

Gele kaart: Van Moorsel, Bakx, Verheydt (Go Ahead Eagles); Van der Heyden, Brama (FC Twente).