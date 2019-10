Boek GA Eagles is dicht voor Verheydt, nieuw avontuur in Almere

Nog dagelijks druppelt de berichtenbox op Facebook gestaag vol met kattenbelletjes uit Deventer. Fans van Go Ahead Eagles die Thomas Verheydt verbaal omarmen, missen of de aanvalsleider van Almere City FC een hart onder riem steken in zijn fysieke herstel. De rossige aanvalsleider glimlacht. Het vertrek uit De Adelaarshorst mag - volgens Verheydt - afgelopen zomer dan met zachte dwang geïnitieerd zijn door Go Ahead, het warme gevoel voor de Deventer club overheerst.

Toch zal het afscheid voor altijd omgeven zijn door een zwarte rand. Eentje die Verheydt nooit meer kan wegpoetsen. ,,Elke keer als ik RKC in de eredivisie zie, voel ik nog steeds dat wij daar hadden moeten staan. We waren zó dichtbij…. Als we gepromoveerd waren, had ik er een boek over geschreven. Het seizoen was bijzonder en het team heel hecht. Maar die krankzinnige wedstrijd tegen RKC was – met de wetenschap van nu – dus ook mijn afscheid van GA Eagles. Dat vind ik jammer.’’