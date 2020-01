Boete voor GA Eagles door de aanhang afgestoken vuurwerk tegen De Graafschap

Dat heeft GA Eagles te horen gekregen vanuit de voetbalbond KNVB. De fans van de Deventer club staken begin december in de uitwedstrijd tegen De Graafschap vuurwerk af in het uitvak. Het levert de club een boete op van 3.750 euro. Het gaat om een schikkingsvoorstel. GA Eagles heeft tot komende woensdagavond de tijd om in beroep te gaan tegen de straf. ,,De komende dagen ga ik in overleg met veiligheidszaken en gaan we onze opties bekijken’’, aldus Jan Willem van Dop.

Geseponeerd

,,We hebben in die zaken aangetoond dat we er als club alles aan hebben gedaan om veiligheid te waarborgen. Dat die zaken zijn geseponeerd is mooi’’, aldus Van Dop. Toch heeft hij gemengde gevoelens. Vuurwerk in elke vorm is in strijd met de reglementen van de KNVB. ,,Daar moeten onze fans nu ook echt van doordrongen zijn. Het geval De Graafschap kost ons nu zeer waarschijnlijk weer een boete. Vuurwerk in het stadion kan gewoon niet meer.’’