Borculoër Dieperink keert terug in Adelaarshorst voor duel GA Eagles-NAC

Dieperink floot eerder dit jaar in Deventer ook al de wedstrijd van GA Eagles tegen De Graafschap. Dat duel in maart betekende door het coronavirus meteen het slotakkoord van afgelopen voetbalseizoen. Dieperink floot vijf keer eerder een wedstrijd van GA Eagles: drie keer was er winst (MVV, Telstar en Almere City), twee keer een nederlaag tegen De Graafschap.

Dieperink was dit seizoen als scheidsrechter al veelvuldig actief in de eredivisie. Ook was de Achterhoeker videoscheidsrechter in de Champions League tijdens de kraker tussen Juventus en FC Barcelona. Dieperink wordt vrijdag in Deventer bijgestaan door zijn assistenten Janson en Bodde.