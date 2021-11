Borculoër Dieperink neemt GA Eagles en Ajax onder zijn hoede in Arena

wedstrijdverslag GA Eagles heeft het alleen bij vlagen lastig in Almere, volgende ronde beker is een feit

Het was soms even opletten, maar toch was er nooit het gevoel dat GA Eagles het duel in de eerste ronde van de KNVB-beker tegen Almere City uit handen zou geven. Door een vroege treffer van Luuk Brouwers stond lang de handrem erop bij de Deventenaren. Pas in de tweede helft viel de bevrijdende 0-2, waarna de op meerdere posities gewijzigde ploeg van Kees van Wonderen de wedstrijd professioneel uitspeelde.

