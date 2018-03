Bosvelt en achterban GA Eagles lyrisch: ‘Stegeman was ons voorbijgestreefd’

Bosvelt, die bij Go Ahead Eagles wordt klaargestoomd voor de functie van technisch directeur, nam tijdens de presentatie de honneurs waar van Hans de Vroome, die momenteel op vakantie is. De voormalig speler van de club uit Deventer erkende dat hij aanvankelijk dacht dat Stegeman weinig trek zou hebben in een stap terug naar de Jupiler League.

Hoofdprijs

,,Misschien moet je het ook wel zien als een hoofdprijs voor de club, omdat hij normaal gesproken in een categorie zit die ons voorbij gestreefd. Dat was ook mijn eerste reactie toen hij informeel met hem gesproken was. Ik denk dat dit een hele mooie opsteker is voor Go Ahead Eagles om hem bij de club te krijgen”, aldus Bosvelt.