Bosvelt: geen personele ontwikkelingen bij Go Ahead

Na de laatste training op Turkse bodem benadrukte technisch manager Paul Bosvelt nog maar eens dat Go Ahead Eagles – op dit moment – niet bezig is met externe versterkingen.

Er speelt momenteel niets rond Go Ahead, benadrukte Bosvelt zaterdagavond in de lobby van het Titanic-hotel in Belek. De personele situatie is nog zoals die in december ook was: er moeten eerst spelers vertrekken uit de toch al volle selectie om zowel fysiek als financieel ruimte te maken voor vers bloed.

Woorden van dezelfde strekking oreerde trainer John Stegeman eerder ook al. ,,Ik vind versterkingen ook niet perse nodig’’, aldus de coach. ,,In mijn huidige groep zit ruimte genoeg voor verbetering. We kijken echter wel om ons heen. Als een speler een versterking is en hier gratis wil komen spelen is hij welkom. Maar we hebben niet de financiële middelen om écht wat te doen.’’

Belangstelling