Bosvelt: ‘Rechtsback noodzaak voor GA Eagles, financiële ruimte voor wat extra’s’

Jong FC Utrecht scoorde nog niet in de Adelaars­horst

21 augustus Go Ahead Eagles en Jong FC Utrecht troffen elkaar nog niet vaak in de eerste divisie. In de eerdere ontmoetingen in de Adelaarshorst, waar vrijdagavond pas voor de derde keer wordt afgetrapt tussen beide teams, bleef de Deventer thuisploeg ongeslagen en kreeg het geen doelpunt tegen.