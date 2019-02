Bosz en Van der Venne terug bij GA Eagles; Stegeman hoopt op ‘mooie avond’ voor De kogel

Gino Bosz en Richard van der Venne keren maandagavond (aftrap 20.00 uur) terug in de basisformatie van Go Ahead Eagles. De Deventer ploeg gaat zonder spits Thomas Verheydt op bezoek bij hekkensluiter Jong FC Utrecht.

De wedstrijd staat maandag in het teken van Leon de Kogel, de oud-spits van FC Utrecht en GA Eagles, die herstellende is van een ongeluk op vakantie-eiland Malta. Sindsdien kampt de Houtenaar met financiële problemen vanwege de torenhoge medische kosten en het feit dat zijn Spaanse werkgever UE Cornèlla een half jaar lang geen salaris betaalde. De beide oud-clubs van De Kogel sloegen daarop de handen ineen. De recette van de ontmoeting in de Keuken Kampioen Divisie en de opbrengst van het programmaboekje gaat naar de oud-spits, die zijn carrière noodgedwongen heeft beëindigd, maar maandag in stadion Galgenwaard nog wel de aftrap verzorgt. ,,Een wedstrijd met een lading’’, aldus trainer John Stegeman. ,,Ik vind het gebaar heel mooi voor hem. Ik ken Leon de Kogel niet persoonlijk, maar hij is opgegroeid bij Utrecht en heeft veel betekend voor Go Ahead. Zijn situatie raakt iedereen. Ik hoop dat het voor hem een mooie avond wordt die hem emotioneel ook steunt.’’

Afleiding

Stegeman is niet bang dat de benefietwedstrijd voor te veel ruis of afleiding zorgt. ,,Het is belangrijk dat wij vooral naar onszelf kijken’’, verklaarde de trainer zondagmiddag kort n de laatste training voor het treffen met Jong FC Utrecht. ,,Vorige week hebben wij tegen FC Eindhoven een heel matige prestatie geleverd. De intenties waarmee wij willen voetballen, zag ik totaal niet terug. Maar dat is het niveau waarmee we soms ook te maken hebben. Die wisselvalligheid moet er uit en maandag hebben we weer een kans om wat recht te trekken.’’

De trainer van GA Eagles kan nog steeds geen beroep doen op Thomas Verheydt. De aanvalsleider kampt met een hakblessure. Het wegvallen van Verheydt betekent dat Paco van Moorsel het wederom mag proberen in de spits. Gino Bosz en Richard van der Venne maken in Utrecht na hun rentree na een schorsing. Dat gaat weer ten koste van Julius Bliek en Orhan Dzepar. Het duo wordt door Stegeman naar de bank verwezen. ,,Op Verheydt na heb ik een fitte selectie’’, besloot Stegeman, die nog wel zijn onvrede kenbaar maakte over de maandagse trip naar Utrecht. ,,Het is een absurde voetbalavond. Voetbal is voor de supporters, maar die werken en redden het vaak niet op maandagavond. Voetbal wordt op deze manier een commerciële bezigheid. Gaat nergens over.’’