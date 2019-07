Bosz herstelt snel en hervat groepstraining bij Go Ahead; Verheydt ontbreekt

Vernieuwd GA Eagles vermaakt in eerste serieuze test

12 juli In de eerste serieuze oefenwedstrijd van de voorbereiding is Go Ahead Eagles prima overeind gebleven. Excelsior werd voor de ruim duizend toeschouwers in Terwolde met bij vlagen zeer aardig spel over de knie gelegd door de formatie van trainer Jack de Gier (2-0).