Bosz is boos om rode kaart, maar toont ook teamgeest: ‘Ik hoop dat Julius vrijdag de winnende maakt’

Roland Baas helpt Go Ahead met eerste treffer in betaald voetbal aan punt bij SC Cambuur

22:00 Roland Baas heeft Go Ahead Eagles maandagavond in de slotfase aan een punt geholpen in het uitduel met SC Cambuur. De 22-jarige linksback was alert door in de voorlaatste minuut na een vrije trap van Jeff Stans vanuit de rebound toe te slaan: 1-1.