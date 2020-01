Bosz is na drie maanden terug aan het front en richt zich op GA Eagles

Beukema

Naast Jeroen Veldmate was Bosz veertig wedstrijden vaste waarde. ,,We voelen elkaar wel aardig aan, volgens mij.’’ Zijn contract werd in de zomer met twee jaar verlengd, maar na een blessure in de voorbereiding en een haperende seizoenstart verdween Bosz uit het elftal van De Gier.

Bosz gaf bij technisch manager Paul Bosvelt aan dat hij speelminuten wenste en een vertrek uit Deventer overwoog. ,,Mijn gevoel bij Go Ahead is nooit veranderd. Het is een prachtige club en ben blij dat ik hier weer kan spelen’’, aldus Bosz, die sinds december geen contact meer heeft gehad met het Spaanse Atlético Sanluqueno. De club waar hij even op proef was. ,,Er speelt op dit moment niets, ik richt me op Go Ahead.’’