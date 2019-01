Bosz keert terug in basis GA Eagles, Stegeman blij met Eefde

De Friese koude en Cambuur als tegenstander, Go Ahead Eagles wacht als vanouds een pittig avondje in Leeuwarden. Toch is de Deventer ploeg van trainer John Stegeman er veel aan gelegen de negatieve reeks in Friesland eindelijk weer eens te doorbreken.

Stegeman kiest vrijdagavond (aftrap 20.00 uur) voor Gino Bosz in het hart van de defensie bij GA Eagles. Dat gaat ten koste van Julius Bliek die Bosz vorige week tegen Almere City met verve verving. Bliek neemt weer plaats op de reservebank. ,,Ik ben niet de trainer die snel wat wijzigt’’, verklaarde Stegeman na de donderdagtraining in Eefde. ,,Julius heeft het goed gedaan en het was een moeilijke beslissing. Maar dat heb ik graag als trainer. Julius zit dicht tegen een basisplaats aan en ik heb het hem uitgelegd. Ik kies alleen voor Gino, omdat ik achterin in de opbouw het liefste met een rechts- en linkspoot wil spelen.’’

Langedijk

Thomas Verheydt ontbreekt met een hakblessure en is niet fit genoeg om te starten. Paco van Moorsel blijft daarom net als vorige week centrumspits, geflankeerd door Jaroslav Navrátil en Pieter Langedijk, die zich nadrukkelijk heeft getoond aan Stegeman. Voorlopig houdt Langedijk winteraanwinst Vince Gino Dekker aan de kant.,,Pieter heeft hard gewerkt om te komen waar hij nu is’’, aldus Stegeman. ,,Er is ruimte voor verbetering, maar hij is gevaarlijk voor de goal en heeft zijn plek afgedwongen de laatste weken.’’

Eefde

Voor Stegeman was het deze week flink improviseren door de vorstperiode en de sneeuwval op dinsdag. Even wennen voor de coach, die met Heracles nagenoeg altijd trainde op het kunstgras in het Polman Stadion. ,,Ja, het is anders inderdaad’’, erkende Stegeman. ,,Maar we hebben tegenwoordig 26.000 weerberichten tot onze beschikking. We waren dus wel ingespeeld op wat er ging gebeuren.’’

En dus week Go Ahead woensdag en donderdag uit naar Eefde, waar het kunstgras werd schoongemaakt door vrijwilligers van de plaatselijke sportclub én de facilitaire tak van GA Eagles. Woensdagochtend werd om 5.15 uur begonnen met de monsterklus, die zeven uur later was geklaard. ,,Een knappe prestatie’’, stelde Stegeman vol lof. ,,Eefde was de enige plek in de regio waar we terecht konden.’’

Tekst gaat verder onder foto.

Volledig scherm GA Eagles-trainer John Stegeman. © BSR AGENCY / SOCCRATES

Toch is Cambuur in het voordeel vrijdag, vindt Stegeman. ,,Al zijn de kunstgrasclubs dat altijd wel natuurlijk. Daar kan ik me heel druk om maken, maar dat doe ik niet. Wij hebben een veld tot onze beschikking gehad, konden trainen en moeten vrijdag gewoon voetballen. Klaar.’’

Dat moet gebeuren zonder Giovanni Büttner die maandag een trap op de enkel kreeg in de wedstrijden van de beloften tegen Jong RKC. ,,Het ziet er vervelend uit. Iets met de enkelbanden’’, wist Stegeman. ,,Hij is er zeker niet bij vrijdag.’’ Ook de net vader geworden Sjoerd Overgoor ontbreekt in Leeuwarden.