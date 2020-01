Bosz staat aan basis van ommekeer bij GA Eagles

Zeventig minuten lang had er daar niet naar uitgezien. Go Ahead Eagles speelde ondermaats, kwam op achterstand en leek op een koude avond in januari roemloos te sneuvelen tegen een ploeg uit de tweede divisie. Totdat Bosz in de 78ste minuut maar eens besloot het doel van Stef Brummel onder vuur te nemen. Een poging van zeker een meter of dertig afstand. De bal verdween heerlijk in het net: 1-1.