Bosz, Stegeman en Van Moorsel stuiten op oude club

Cambuur en Go Ahead weten elkaar regelmatig te vinden op de spelersmarkt en wisselden in de afgelopen decennia ruim dertig voetballers uit. Onder hen erkende Deventer namen als Koen Brack, Martin Koopman en Halil Çolak.

Van de huidige selectie was Bosz ruim zes maanden en Van Moorsel een jaartje actief in Friesland. Trainer John Stegeman speelde ruim tien jaar geleden in twee seizoenen 43 wedstrijden voor Cambuur. Van de huidige Go Ahead-selectie maakte Sjoerd Overgoor in 2015 de overstap van Deventer naar de Friese hoofdstad, waar de routinier een seizoen het middenveld bemande.