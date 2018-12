Bosz terug in basis GA Eagles bij jaarafsluiter in Waalwijk

Trainer John Stegeman keert daarmee terug naar zijn vertrouwde basisformatie die een prima eerste seizoenshelft achter de rug heeft. Niet gek ook. GA Eagles kan nog voor kerstmis het totale puntentotaal van het zo dramatisch verlopen vorige seizoen evenaren als het minimaal gelijk speelt tegen RKC. Maar hoe de korte winterstop ook wordt ingegaan, voor trainer Stegeman eindigt de eerste seizoenshelft ‘in de plus’. ,,Met een dikke voldoende. Mijn cijfer? Dit GA Eagles verdient een 7.’’

Kerstgevoel

Toch kan het duel met RKC wel nadrukkelijk het kerstgevoel bepalen bij Go Ahead. Met een nederlaag afsluiten op het verfoeide kunstgras van het Mandemakersstadion zou bitter smaken, erkent Stegeman, die zijn selectie vanaf zondag op kerstvakantie stuurt. Op 2 januari vertrekt de Deventer selectie dan naar Turkije voor het zesdaagse trainingskamp in Belek. ,,Natuurlijk biedt de eerste helft van het seizoen ruimte voor verbetering’’, aldus Stegeman. ,,Maar is dat gek? Lijkt me niet. We zijn begonnen met het bouwen aan een heel nieuw team. Dat we nu na achttien wedstrijden derde staan is knap. Zoals ik vind dat mijn ploeg een stabiel eerste deel van het seizoen heeft gedraaid. In thuiswedstrijden was Go Ahead nooit op een gebrek aan strijd of inzet te betrappen. De mentaliteit van mijn selectie is echt heel goed. Net zoals de bereidheid om beter te willen worden.’’

FC Den Bosch

Tegen RKC kent Stegeman amper personele zorgen. Alleen routinier Sjoerd Overgoor is afwezig met hamstringklachten. De terugkeer van Gino Bosz in de basis gaat ten koste van Julius Bliek, die het tegen Helmond Sport en FC Den Bosch prima deed aan de zijde van captain Jeroen Veldmate. Zoals heel Go Ahead een uitstekende wedstrijd afwerkte tegen koploper Den Bosch, meende Stegeman. ,,We hebben ons niet beloond en deden heel erg ons best om niet te winnen… We gaven amper wat weg achterin en kregen zelf veel goede kansen.’’

RKC

Toch geeft het treffen met FC Den Bosch geen garanties voor vrijdagavond, benadrukt Stegeman. Go Ahead is gewaarschuwd voor RKC, dat dinsdag in de KNVB-beker tegen FC Twente op televisie aandachtig werd bekeken door Stegeman. ,,Marco Heering en Leen de Boer waren in het stadion’’, aldus de coach. Met Emil Hansson, Dylan Seys, Kevin Vermeulen en de tegen FC Twente overigens afwezig oud-Eagle Darren Maatsen beschikt RKC over snelheid en creativiteit in de frontlinie. RKC begon moeizaam aan het seizoen, maar wist vier van de laatste vijf wedstrijden te winnen. ,,Ze hebben een heel aardig team met veel loopvermogen en een aanvallende intenties. Ik vond ze in de beker ook heel sterk tegen Twente. Ik denk dat RKC daar een goed gevoel aan over heeft gehouden.’’