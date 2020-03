Boyd Lucassen ziet buurman basisdebuut verstieren: ‘Voelde voor mij nog meer als derby’

Uitgerekend tegen De Graafschap maakte Lucassen zondag zijn entree in de basis bij Go Ahead Eagles. In een beladen kraker dus, waar voor de 21-jarige verdediger zelf ook nog een extra persoonlijk tintje aan zat. De rechtsback werd weliswaar opgeleid bij Vitesse, maar zag het levenslicht in een ziekenhuis op steenworp afstand van De Vijverberg, om vervolgens op te groeien in Kilder, een dorp op een kilometer of zeven van Doetinchem.