Boze De Gier heeft smoor in na frustrerende avond

Trainer Jack de Gier oogde rustig vrijdagavond in de catacomben van het stadion aan de Aalsterweg. Van binnen kookte de oefenmeester na de in zijn ogen totaal onnodige 2-1 nederlaag van Go Ahead Eagles tegen FC Eindhoven.

,,We geven de doelpunten wel heel gemakkelijk weg. Zo wordt wedstrijden winnen wel heel erg moeilijk.’’ De woorden van aanvoerder Elmo LIeftink hadden ook uit de mond van zijn trainer kunnen komen. ,,Ik ben boos’’, deed Jack de Gier geen enkele moeite zijn ergernis weg te steken. Even eerder viel de coach in het kleedlokaal ook verbaal uit naar zijn troepen. ,,Dit mag ons niet gebeuren en neem ik de ploeg kwalijk. De manier waarop wij doelpunten weggeven is onnodig. Dan moet je er vijf maken om te winnen..’’

Sterker

Na een rommelige eerste helft was GA Eagles na rust de bovenliggende partij. Het matige FC Eindhoven verscheen twee keer voor het Deventer doel en scoorde even zo vaak. ,,Wij waren veel beter, zonder groots te voetballen’’, zag De Gier, die Pouwels in de ploeg bracht voor de ongelukkig acterende Mael Corboz. Het duurde drie minuten voordat Poyuwels de 1-1 op de borden bracht. ,,Maar een minuut later staan we opnieuw achter… Dat mag gewoon niet. Dan moet je slim zijn en de wedstrijd over de streep trekken en met een punt op zak vertrekken. Een frustrerende avond zo.’’

Spits