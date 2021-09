Arbiter Blom fluit voor tweede keer IJsselderby GA Eagles - PEC Zwolle

Go Ahead Eagles en PEC Zwolle krijgen zondag te maken met Kevin Blom. De eerste IJsselderby in vier jaar moet door de toparbiter in goede banen worden geleid.

Blom wordt zondag in De Adelaarshorst bijgestaan door zijn assistenten Van de Ven en Vandeursen. Het is al de tweede keer dit seizoen dat de 47-jarige arbiter uit Gouda afreist naar De Adelaarshorst. Blom floot in de eerste speelronde ook al de wedstrijd tussen GA Eagles en Heerenveen (0-1).

PEC Zwolle had in januari voor de laatste keer te maken met Blom. Destijds speelden de Zwollenaren met 1-1 gelijk tegen AZ. In 2012 had Blom al een keer eerder de IJsselderby onder zijn hoede. Kort voor Kerstmis was de achtste finale van de KNVB met 2-3 (na verlenging) een prooi voor PEC Zwolle.

Evenwicht

GA Eagles en PEC Zwolle houden elkaar in Deventer het laatste decennium aardig in evenwicht. In de afgelopen acht duels in Deventer wonnen beide ploegen vier keer. De laatste editie in 2017 was met 1-3 een prooi voor PEC Zwolle.

Waar GA Eagles één zege boekte in de eerste vier duels van het seizoen, thuis tegen Sparta, staat PEC Zwolle puntloos onderaan in de eredivisie.

De wedstrijd begint zondagmiddag om 12.15 uur in stadion De Adelaarshorst.

Midweeks

Ook staat er volgende week een extra midweekse speelronde op de rol. In de thuiswedstrijd tegen PSV krijgt GA Eagles woensdag 22 september (aftrap 18.45 uur) te maken met Bas Nijhuis.

{PEC Zwolle speelt diezelfde avond thuis tegen Sparta. Arbiter Martin Pérez fluit om 21.00 uur voor het eerst.