CLUBWATCHERS | GA Eagles heeft nieuwe aanvallers nodig in IJsselderby, PEC Zwolle houdt rug recht tegen Ajax

Oratman­goen, van bijrol in film naar hoofdrol in Deventer: ‘Cambuur ergerde zich aan Go Ahead en wil revanche’

11 september In Leeuwarden sloeg de deur naar de eredivisie vier maanden geleden dicht voor Ragnar Oratmangoen. In Deventer lag de uitwijkhaven, waar de 23-jarige voetballer aanmeerde bij Go Ahead Eagles en alsnog het hoogste voetbalpodium van Nederland mocht beklimmen.