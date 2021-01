GA Eagles wint dankzij late strafschop in franjeloos duel van TOP Oss

wedstrijdverslagGoed was het allerminst. Het zal Go Ahead Eagles in tijden van corona een zorg zijn. De uitgestelde wedstrijd tegen TOP Oss leverde amper spektakel op, maar wel drie punten. In de slotfase kegelde Jeroen Veldmate vanaf elf meter de winnende tegen de touwen: 1-0.

Van de waslijst aan coronagevallen binnen de selectie van Kees van Wonderen bleek alleen goalie Jay Gorter voldoende hersteld om tegen TOP Oss weer te kunnen starten. Sam Beukema, Julliani Eersteling en Quiermo Dumay zaten wel op de bank. Over de fitheid van Jeroen Veldmate waren nog wat twijfels – de aanvoerder zat er na een hele wedstrijd tegen Jong PSV aardig doorheen – maar hij verscheen aan de aftrap.

Ploeteren

De eerste helft had qua spektakel veel weg van het drogen van een geverfde muur. Afgezien van een paar schoten van afstand van TOP Oss en een mislukte vrije trap van Veldmate gebeurde er hoegenaamd niets in de Adelaarshorst. Ploeteren en rommelen, daar kwam het op neer. Het enige dat Go Ahead Eagles in de eerste 45 minuten sprokkelde, waren gele kaarten. Erkan Eyibil en Justin Bakker verdwenen in het boekje van arbiter Hensgens, die ook TOP-speler Jan Lammers op de bon slingerde.

Meer flair

Met geel op zak bleef Bakker in de kleedkamer achter en werd het centrale verdedigingsduo van GA Eagles met de rentree van Sam Beukema in ere hersteld. Giannis Botos loste Zakaria Eddahchouri af. Of het aan de wissels lag of niet, er kwam bij de thuisploeg wat meer flair in het voetbal. Het leverde via Sam Hendriks ook twee grote kansen op, die door TOP-doelman Bo Geens werden gepareerd. Zoals Gorter aan de andere kant stijlvol redde op een vrije trap van Dean Guezen.

Het maakte dat de tweede helft heel wat leuker was dan de eerste. In elk geval gebeurde er eindelijk eens wat. Beide teams toonden de intentie om te winnen, al liet de uitvoering vaak te wensen over. Nee, veel franje zat er niet aan Go Ahead Eagles tegen TOP Oss.

Dat de Deventenaren toch wonnen, kwam uitgerekend door de verder uitstekend keepende Geens. De doelman van TOP Oss vloerde vijf minuten voor tijd Antoine Rabillard en werd bestraft met een penalty. Veldmate schoot onberispelijk raak vanaf de stip. Op basis van de kansenverhouding in de tweede helft niet eens onverdiend. En zeer welkom in een periode waarin corona grote gaten sloeg in de selectie van GA Eagles.

GA Eagles blijft zevende in de Keuken Kampioen Divisie. Het verkleinde wel de achterstand tot nummer zes Volendam. Dat gat is nu nog een punt.

Go Ahead Eagles – TOP Oss 1-0 (0-0). 86. Jeroen Veldmate 1-0 (strafschop). Scheidsrechter: Hensgens. Gele kaart: Eyibil, Bakker (GA Eagles), Lammers, Geens (TOP Oss).

Opstelling Go Ahead Eagles: Gorter; Droste, Bakker (46. Beukema), Veldmate, Abdat; Lucassen, Eddahchouri (46. Botos), Eyibil (90+3. Eersteling); Rabillard, Hendriks (77. Ross), Van Hoeven.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.