Historische stunt van GA Eagles, eerste zege op Ajax in 44 jaar: ‘Dit is een klein sprookje’

Met een tweede stunt in vier maanden tegen Ajax (2-1) was het een heerlijke voetbalmaaltijd die Kees van Wonderen en zijn troepen opdienden. Eentje die smaakte naar meer en bovenal de stevige voedingsbodem zal zijn onder het geloof dat ook een stunt in de halve bekerstrijd van woensdag tegen PSV mogelijk is. Het vertrouwen groeit na het winstpunt bij FC Twente en de heldhaftige thuisbeurt tegen Ajax. Na moeizame maanden in de eredivisie een ongekende opsteker voor Go Ahead Eagles.