LIVE | Door corona gehavend GA Eagles opent nieuwe jaar tegen beloften van PSV

GA Eag­les-cap­tain Sam Beukema geniet van bekereufo­rie en eredivisie-aan­dacht

18 december Vrolijk en uitgelaten stapten de spelers van Go Ahead Eagles vrijdagochtend de Adelaarshorst binnen. Ontwaakt uit de zoete dromen van een uitmuntend bekeravondje in Friesland, anderhalf uur later dan normaal. Een overwinningsbeloning, glundert Sam Beukema.