LIVE | Hendriks valt in bij GA Eagles, nog geen doelpunten in Volendam

Pouwels kijkt uit naar snel weerzien met GA Eagles: ‘Maar Cambuur is echt stap omhoog’

10 september Trainer Henk de Jong nam de spits eerder in de week al even apart in de Friese trainerskamer. Maarten Pouwels verklapte wat tactische geheimen van Go Ahead Eagles, maar wakker lijkt men in Leeuwarden niet te liggen van de nakende visite uit Deventer. ,,Cambuur is echt een stap hoger dan Go Ahead.’’