LIVE | Tweede helft onderweg, nog geen goals bij Volendam-GA Eagles

voorbeschouwing GA Eagles met Rabillard tegen Jong Ajax

17 september Het lijkt erop dat Antoine Rabillard de eerste thuiswedstrijd van Go Ahead Eagles in het nieuwe seizoen gewoon gaat halen. De Franse aanvaller leek eerder in de week een twijfelgeval voor het treffen met Jong Ajax (vrijdag, 21.00 uur), maar is volgens trainer Kees van Wonderen inzetbaar.