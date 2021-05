Orhan Džepar en Helmond Sport hebben geen motivatiebonus nodig: ‘Geniet wel van alle acties’

voorbeschouwing Droste en Mulenga terug bij GA Eagles voor duel met NEC

6 mei Twee keer winnen en Go Ahead Eagles verzekert zich in elk geval van de derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Bij misstappen van De Graafschap zit er misschien zelfs meer in het vat. ,,Het zou mooi zijn als het er in de laatste wedstrijd nog om gaat’’, zegt GA Eagles-trainer Kees van Wonderen aan de vooravond van het thuisduel met NEC.