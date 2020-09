Punt in Volendam is maximaal resultaat voor GA Eagles

wedstrijdverslagMet een punt in Volendam hield Go Ahead Eagles al voor de derde keer dit seizoen een resultaat over aan een uitwedstrijd. Het doelpuntloze gelijkspel was ook echt het maximaal haalbare in Noord-Holland, want de wedstrijd hield qua spektakelwaarde bepaald niet over. Sam Hendriks en Frank Ross maakten hun eerste minuten voor de eerstedivisionist uit Deventer.

Julliani Eersteling debuteerde in Volendam op de positie van rechtsback in de basisformatie bij Go Ahead Eagles, als vervanger van de aan zijn knie geblesseerde Boyd Lucassen. In de uitwedstrijd tegen Cambuur viel hij al eens in. Verder wijzigde trainer Kees van Wonderen niets aan de ploeg die ruim een week geleden thuis met 0-3 verloor van Jong Ajax.

De inleidende beschietingen aan de Dijk waren letterlijk en figuurlijk voor de thuisploeg. GAE-doelman Jay Gorter had weinig moeite met een poging van Francesco Antonucci, maar de inzet van dichtbij van Jari Vlak was een stuk lastiger te pareren. Gorter kreeg daar de kans zich te onderscheiden en een vroege achterstand voor de Deventer ploeg te voorkomen. Zakaria Eddahchouri was de eerste die namens GA Eagles de Volendamse veste onder vuur wenste te nemen. Keeper Nordin Bakker bracht redding.

Omschakeling

Van Wonderen bediende zich van min of meer dezelfde spelopvatting die zie succesvol was tegen Cambuur: terugplooien, Volendam de bal laten en er zelf in de omschakeling uit zien te komen. Dat lukte eigenlijk maar een keer echt, toen Antoine Rabillard vanaf het middenveld werd weggestoken. De Fransman won zijn sprintduel, alleen weigerde doelman Nordin Bakker mee te werken aan een doelpunt. Zijn collega Gorter redde knap op een inzet van Antonucci. Bakker bracht Volendam ook nog een keer bijna in de problemen, door de bal zomaar in te leveren bij Bradley van Hoeven. Dat liep goed af voor de Volendammers.

Hendriks en Ross

Een ongewijzigd GA Eagles keek ook in de tweede helft de kat uit de boom. Volendam had weer veel de bal en zorgde voor de meeste ‘dreiging’, al kwam Gorter nooit echt in de problemen. Opvallend: de entree van Sam Hendriks in de 65ste minuut. De spits werd afgelopen week door GA Eagles vastgelegd, maar was nog niet fit genoeg om vanaf de eerste minuut te starten. Hij verving Rabillard, die vlak daarvoor nog een aardige kans had gekregen, maar het zijnet deed bollen. Even later volgde de tweede debutant aan Deventer zijde in de persoon van Frank Ross.

Kabbelend

Het waren wat Go Ahead Eagles betreft de meest noemenswaardige momenten van de avond. De wedstrijd werd er naarmate de avond vorderde bepaald niet beter op. Geen van beide teams kwam tot een fijnbesnaarde aanval, voorzetten kwamen niet aan en slordigheden stapelden zich op. Een ‘typische 0-0 wedstrijd’ kabbelde eigenlijk logischerwijs richting het einde. Mael Corboz probeerde het vlak voor tijd nog met een paar schoten, maar ook dat mocht eigenlijk geen naam hebben.

Zodoende hield GA Eagles de ongeslagen status op vreemde bodem dit seizoen in stand, al zal het duel in Volendam niet lang in het collectieve geheugen blijven. Daarvoor ontbrak het simpelweg aan spektakel en sprankeling.

FC Volendam – Go Ahead Eagles 0-0. Scheidsrechter: Manschot. Gele kaart: Eersteling, Kuipers (GA Eagles).

Opstelling Go Ahead Eagles: Gorter; Eersteling, Beukema, Veldmate, Kuipers; Idzes, Brouwers, Eyibil (75. Corboz); Van Hoeven (90+1. Crowther), Rabillard (65. Hendriks), Eddahchouri (75. Ross).

