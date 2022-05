Van Wonderen ziet vermakelijk duel van GA Eagles: ‘Maar snap dat neutrale kijker het anders ziet’

voorbeschouwing Drie keer scheeps­recht? GA Eagles doet tegen NEC hernieuwde gooi naar Europees ticket

De aanhouder wint. Als dat gezegde opgeld doet, mag Go Ahead Eagles zich verheugen op een even onverwacht als welkom extraatje in een al zeer geslaagd eredivisieseizoen. Bij winst op NEC zondag blijft de ploeg van trainer Kees van Wonderen in de race voor plek acht en dus een ticket voor de play-offs om Europees voetbal. ,,Het hangt van details af of je dit soort wedstrijden wint.”

6 mei