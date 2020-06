Bradly van Hoeven maakt overstap van Sparta naar GA Eagles

Bradly van Hoeven speelt komend seizoen voor Go Ahead Eagles. De linksbenige aanvaller, die op beide flanken uit de voeten kan, komt op huurbasis over van eredivisionist Sparta.

Het is de bedoeling dat Van Hoeven komende dinsdag al aansluit als GA Eagles de eerste training van het seizoen afwerkt op sportpark Woldermarck in Terwolde. De 20-jarige buitenspeler heeft bij Sparta nog een doorlopend contract en blijft een jaar in De Adelaarshorst, waar de Deventer clubleiding de laatste plooien nog deze week wenst glad te strijken.

Oude bekende

Van Hoeven speelde 23 jeugdinterlands voor Oranje, waarmee hij drie jaar terug nog actief was op het Europees Kampioenschap in Kroatië. De gewilde flankspeler is een oude bekende van de nieuwe GA Eagles-trainer Kees van Wonderen, die Van Hoeven kent uit zijn periode als coach van de Oranje-jeugdteams. Paul Simonis wordt komend seizoen assistent-trainer bij GA Eagles en werkte als jeugdtrainer van Sparta ook al met Van Hoeven.



Debuut