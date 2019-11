Braga eist slechts discipline en durf van FC Dordrecht

VOORBESCHOUWING De Gier heft waarschu­wen­de vinger; GA Eagles ongewij­zigd tegen Dordrecht

12:58 Go Ahead Eagles begint morgenavond in de eigen Adelaarshorst ongewijzigd aan de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter FC Dordrecht. Trainer Jack de Gier ziet geen enkele reden om mutaties aan te brengen in zijn elftal wat vorige week een punt weghaalde bij NAC Breda.