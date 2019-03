Braziliaanse Brabo heeft alle reden tot feest na doelpunt voor Go Ahead

Bruno Andrade viert zaterdag in opperbeste stemming zijn 30ste verjaardag. De linksbuiten van Go Ahead Eagles gaf zichzelf vrijdagavond alvast een mooi cadeau, door tegen MVV de belangrijke openingstreffer te maken. Tijdens zijn eerste basisoptreden van het seizoen nota bene. ,,En het is ook nog carnaval!”

Zijn pupillen stonden wijd van euforie. Andrade schudde zijn hoofd van ongeloof na de 2-0 zege op MVV. ,,Alles viel samen voor mij vanavond”, vatte hij de voor hem memorabele voetbalavond kernachtig samen. ,,Het is een hele strijd voor me geweest dit seizoen. Van blessure naar blessure en dan vanavond eindelijk voor het eerst in de basis.”

En dan nog scoren ook dus. Met een geplaatst schot in de verre hoek maakte hij in de 78ste minuut de bevrijdende 1-0 tegen de Limburgers, waarna hij teammanager Alfred Knippenberg langs de lijn in de armen vloog.

Steun

Andrade grijnst: ,,’Jij gaat scoren’, drukte Alfred mij vooraf op het hart. ‘Ik scoor voor jou’, beloofde ik Alfred vervolgens. Hij is een van de mensen die er altijd voor me is, ook in mindere tijden. Daarnaast heb ik de afgelopen dagen enorm veel appjes en berichtjes gehad van supporters, collega’s en kennissen die me veel succes wilden wensen voor deze wedstrijd. Dat heeft me echt goed gedaan.”