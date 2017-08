Brem Soumaoro begint in basisformatie Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles begint vrijdagavond (20.00 uur) in het Lavans Stadion nagenoeg ongewijzigd aan de wedstrijd tegen Helmond Sport. Het elftal, dat vorige week een uitstekend duel speelde tegen NEC, blijft intact. Brem Soumaoro vult het gat op het middenveld in dat ontstaat door de afwezigheid van de aan zijn hamstring geblesseerde Sjoerd Overgoor. Soumaoro nam die rol tegen NEC ook al op zich.

Bij Go Ahead Eagles blijft Lum Rexhepi, die al wel weer volop meetraint, nog niet terug bij de wedstrijdselectie. De Fins-Kosovaarse defenseur kampte de eerste maanden van dit seizoen met een liesblessure, maar is door de medische staf nog niet fit genoeg bevonden om mee te gaan naar Helmond. Ook Sjoerd Overgoor, die vanwege zijn hamstringblessure pas over vijf weken terugkeert in de formatie van trainer Leon Vlemmings, ontbreekt. De Canadees La’Vere Corbin-Ong, Thijs Dekker, Orhan Džepar en Dylan Nieuwenhuijs kampen met fysiek leed en zijn eveneens afwezig.

Passie

Vlemmings wil in Helmond – waar de Deventer ploeg in maart 2012 voor het laatst verloor - vooral verder borduren op de wedstrijd in de Adelaarshorst tegen NEC, waarin Go Ahead Eagles een uitstekende indruk maakte. De titelkandidaat werd met frivool en aanvallend voetbal met de rug tegen de muur gezet. ,,Ik heb tegen NEC heel veel goede dingen gezien’’, aldus Vlemmings. ,,De passie en drive waarmee we speelden moeten we nu meenemen naar Helmond. We hebben als ploeg de norm hoog gelegd vorige week. Het is aan ons om dat door te trekken en te laten zien dat we tot de bovenste ploegen in de Jupiler League behoren.’’

Stootkracht

Helmond Sport is net als Go Ahead Eagles nog op zoek naar de eerste overwinning van het seizoen. De ploeg van trainer Roy Hendriksen verloor van Jong PSV (1-2) en speelde gelijk in Volendam (2-2). ,,Hun lengte, opportunisme en stootkracht zijn een gevaar voor ons’’, analyseerde Vlemmings. ,,Maar wij moeten als Go Ahead uitgaan van eigen kracht. Als we zo spelen als tegen NEC maken we het iedereen moeilijk.’’