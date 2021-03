Brouwers aan zijlijn tegen FC Dordrecht, Hendriks op weg naar basisplek bij GA Eagles

Hendriks krijgt tegen FC Dordrecht zeer waarschijnlijk de voorkeur boven Jacob Mulenga. Voor de 26-jarige aanvaller uit Doetinchem kan het weliswaar alweer zijn achttiende basisplaats worden bij GA Eagles, Hendriks verschijnt pas voor de eerste keer sinds begin februari tegen FC Eindhoven aan de aftrap. In de zo succesvolle derde periode koos trainer Kees van Wonderen immers vooral voor de ervaring van Mulenga. Richting de play-offs in mei heeft ook Hendriks nadrukkelijk speelminuten nodig. Daarnaast maakte Hendriks de laatste weken bij zijn invalbeurten een gretige indruk in zijn jacht op doelpunten. De spits scoorde pas vier keer dit seizoen, waarvan twee in januari. Vooral zijn invalbeurt tegen Jong Ajax – met een treffer en assist in blessuretijd – was van cruciale waarde voor GA Eagles.