Brouwers bekroont 150ste profduel met wonderschone treffer en neemt GA Eagles bij de hand op weg naar lijfsbehoud: ‘Nog twee of drie keer winnen’

Arbiter Kamphuis heeft tegen Ajax voor het eerst leiding over duel van GA Eagles

Aan Jochem Kamphuis de taak om de eredivisiewedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Ajax komende zondag in goede banen te leiden. De 35-jarige Groninger is door de KNVB aangesteld voor het eerste duel sinds maanden dat weer in een volle Adelaarshorst wordt gespeeld.

21 februari