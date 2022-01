Brouwers (GA Eagles) na primeur van spits Lidberg: ‘Hij groeit met de week’

reactieHet punt dat Go Ahead Eagles overhield aan het bezoekje aan Heracles Almelo, was volgens middenvelder Luuk Brouwers niet het maximaal haalbare. Door een treffer van Isac Lidberg eindigde het duel in 1-1.

Brouwers, die bij afwezigheid van Bas Kuipers (begon op de bank, red.) de aanvoerdersband droeg, vond in gesprek met ESPN dat zijn ploeg op basis van de tweede helft had verdiend om te winnen. Dat terwijl het in de eerste helft nog niet volgens plan verliep. ,,Het was zo magertjes. De ballen die er een beetje tussenin vielen, verloren we altijd. Ik denk dat we niet scherp waren. Misschien moesten we wennen aan het veld.”

Nadat GA Eagles door een doelpunt van Kaj Sierhuis in de 32ste minuut tegen een 1-0 achterstand aankeek, wist spits Isac Lidberg ruim een kwartier voor tijd de stand gelijk te trekken. Het was de eerste competitietreffer voor de 23-jarige Zweed. ,,Je ziet dat hij met de week groeit en meer bekend wordt met onze speelwijze”, aldus Brouwers over de spits. ,,Als hij begint te scoren, is dat alleen maar in ons voordeel.”

De gevierde man zelf wilde in eerste instantie niet te hard juichen. ,,Ik was nerveus dat de VAR het doelpunt zou afkeuren’’, bekende de Zweed, die eerder dit seizoen tegen RKC een kopgoal geannuleerd zag worden. ,,Van die goal destijds was ik zeker dat ’ie zou tellen, maar die werd toch afgekeurd. Daarom was ik nu wat voorzichtig. Het heeft veel te lang geduurd, maar ik ben blij dat ik de ploeg hiermee aan een belangrijk punt heb kunnen helpen.’’

De 1-1 als eindstand is ‘niet zozeer onterecht’, vervolgde Brouwers, maar er had in de slotfase nog meer ingezeten voor de bezoekers. Zo verzuimde Iñigo Córdoba van dichtbij drie punten veilig te stellen. ,,Als je die maakt, dan pak je hem hier.”