Brouwers hoopt dat bierdouche hem vanaf nu bespaard blijft bij GA Eagles

De eerste meubels zijn al gekocht. Met zijn Rosmalense vriendin Demi is Luuk Brouwers druk bezig zijn appartement in Deventer in te richten. In het leven van de 22-jarige middenvelder uit Lieshout breekt een nieuw hoofdstuk aan. Weg uit de ouderlijke woning, voor het eerst op eigen benen en voor het eerst samenwonen. Én na dertien jaar voor het eerst een andere club dan FC Den Bosch. Brouwers speelt het komende seizoen in het rood-geel van Go Ahead Eagles.