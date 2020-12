Brouwers voelde onrust bij GA Eagles, maar is blij met het Deventer antwoord

GA Eagles en supporters lopen warm voor minima en voedsel­bank in Deventer: ‘Geef aan Elkaar’

2 december Go Ahead Eagles en de supporters hebben zich verenigd voor het goede doel. De Deventer profclub begint vrijdag met een tiendaagse actie ‘Geef aan Elkaar’. Daarmee zet het zich in om mensen uit de regio die het kunnen gebruiken in de donkere decembermaand een steuntje in de rug te geven.