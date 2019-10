Buikgriepvirus bij FC Den Bosch: club last training af

Van der Ven kreeg donderdag naar eigen zeggen het ene na het andere telefoontje van spelers die zich afmeldden. Steeds met dezelfde klachten: buikgriep. ,,Om te voorkomen dat ook gezonde spelers besmet zouden worden hebben we daarop iedereen verboden om vandaag naar de club te komen", legt hij uit.

Namen

Van der Ven wil niet zeggen welke en hoeveel spelers getroffen zijn. ,,Maar in elk geval genoeg om de training niet door te laten gaan. In totaal gaat het om meer dan tien mensen, van spelers en staf samen. Namen ga ik niet noemen. Het kan zijn dat spelers die nu ziek zijn, morgen toch kunnen spelen. Go Ahead hoeft dat niet te weten.”

De club heeft volgens Van der Ven nog niet overwogen om de KNVB te vragen de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles van vrijdagavond uit te stellen. ,,Ik denk niet dat zo'n verzoek veel kans zou maken", aldus de coach.

Beloftenelftal

Dat laatste wordt bevestigd door woordvoerder Bram de Groot van de KNVB. ,,In principe is een virus in de selectie geen reden om een wedstrijd uit te stellen. Een club kan in zo'n geval spelers uit het beloftenelftal of uit jeugdelftallen doorschuiven naar de hoofdmacht", zegt hij.

Dat neemt niet weg dat FC Den Bosch wel degelijk een verzoek tot uitstel in zou kunnen dienen, aldus De Groot. ,,Daar wordt dan serieus naar gekeken voordat we een definitieve uitspraak doen.”

Het zou niet voor het eerst zijn dat een wedstrijd in Nederland door een griepvirus wordt uitgesteld. In 2003 gebeurde dat al met het duel FC Groningen - NAC toen acht basisspelers van de Bredase club ziek waren.

Technische staf

Volgens Van der Ven was er woensdag nog niets aan de hand met zijn selectie. Behalve spelers zijn ook leden van de technische staf getroffen. Ook daarover wil Van geen nadere duidelijkheid geven, net zo min op de vraag of hij zelf ziek is.