Buitenlandse spelers GA Eagles blijven in Nederland met kerstmis, uitzondering voor Rabillard

De buitenlandse spelers van Go Ahead Eagles hebben een eenzame kerst. De voetballers mogen vanwege de aangescherpte coronamaatregelen niet terug naar familie in hun geboorteland.

Een noodzakelijke maatregel nu de winterstop maar van zeer korte duur is. Alle landen staan mondiaal gezien op ‘code oranje‘ wat betekent dat spelers in quarantaine zouden moeten bij terugkomst uit hun vaderland. De eerste twee duels van de competitie dienen zich echter alweer snel aan, op dinsdag 5 en vrijdag 8 januari, en die zouden dan nadrukkelijk in het gedrang komen. Dat risico wenst GA Eagles, net als vrijwel alle profclubs in Nederland, niet te nemen.

Uitzondering

De Duitser Nicolas Abdat, Amerikaan Maël Corboz, Frank Ross uit Schotland en de Turkse Duitser Erkan Eyibil kregen van GA Eagles dan ook het ‘dringende advies’ om in Nederland te blijven tijdens de kerstperiode.

GA Eagles maakt een uitzondering voor Antoine Rabillard. De aanvaller is vorige week al teruggekeerd naar Frankrijk. Rabillard brak twee weken geleden in het duel met NAC Breda zijn neus en is vrijwel zeker in de eerste week van januari toch nog niet inzetbaar voor trainer Kees van Wonderen.

GA Eagles heeft sinds gisteren vrijaf en moet zich op maandag 28 december weer melden voor een driedaagse trainingssessie. Na de vrije dagen rond oud en nieuw trapt GA Eagles op dinsdag 5 januari weer af voor de hervatting van de competitie in de uitwedstrijd bij Jong PSV. Drie dagen later speelt de Deventer ploeg thuis tegen TOP Oss.

GA Eagles op tv

Na de winterstop worden niet meer alle wedstrijden van de eerste divisie nog rechtstreeks uitgezonden op televisie. Dat was in de eerste seizoenshelft nog wel in elke speelronde het geval. Clubs en uitzendgemachtigde FOX Sports hebben besloten om - vanaf de derde periode die start op 15 januari - per speelronde vier wedstrijden op televisie te tonen. De zender heeft daarbij de voorkeur voor clubs op de historische top acht van de eerste divisie. Daartoe behoort ook GA Eagles, bevestigt algemeen-directeur Jan Willem van Dop.

Vooralsnog zijn er vijf wedstrijden van GA Eagles aangemerkt om (tot april) rechtstreeks te worden uitgezonden, al kunnen er om sportieve redenen nog wijzigingen worden doorgevoerd.

Het gaat om VVV-Venlo - GA Eagles (KNVB-beker, donderdag 21 januari, 21.00 uur), GA Eagles-FC Volendam (zondag 31 januari, 12.15 uur), Jong AZ-GA Eagles (vrijdag 19 februari, 20.00 uur), GA Eagles-Cambuur (vrijdag 12 maart, 20.00 uur) en FC Den Bosch-GA Eagles (maandag 29 maart, 21.00 uur).