Burgemeester Deventer: ‘Fans van GA Eagles blijf weg bij stadion, vuurwerk uit den boze’

Risicowedstrijd

,,Vuurwerk kunnen we nu niet goed vinden’’ zegt burgemeester Ron König, op de website van de gemeente Deventer. ,,Ik heb de politie gevraagd hier stevig tegen op te treden, mocht dat weer gebeuren. Ik kan vooraf zeggen dat dit wordt beschouwd als voetbal gerelateerd wangedrag. Ik hoop echt dat optreden niet nodig is. Ik snap natuurlijk dat supporters balen dat ze niet bij de wedstrijd kunnen zijn. Maar ik ben wel blij dát er weer gevoetbald kan worden.”

De wedstrijd tegen De Graafschap stond aanvankelijk gepland voor 6 september. Dat zou dan de eerste wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie zijn geweest sinds er weer publiek is toegestaan bij wedstrijden. Vanwege het risicovolle karakter greep burgemeester König in en zette een streep door de ontmoeting.

Van Dop

Voor Jan Willem van Dop, algemeen directeur van GA Eagles, zijn de waarschuwingen niet meer dan logisch. ,,Het is natuurlijk erg zonde dat we momenteel zonder publiek spelen, maar er wordt in ieder geval gevoetbald. Het samenkomen van groepen en afsteken van vuurwerk brengt ook dat in gevaar. We roepen dan ook alle supporters met klem op om de wedstrijd elders te volgen.’’