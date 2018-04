Buwalda: De trainer zet ons voor schut met deze wissel

Spiegel

Dat heel GA Eagles er een voetballend potje van maakte, was ook Buwalda niet ontgaan. ,,Het was een vreselijk slechte avond van ons. We vallen van tien hoog naar beneden. Alle vertrouwen is weg. Het was al een verloren zaak, maar we moeten nog drie wedstrijden. Daar kan ik me niet echt op verheugen.’’

Of dat nodig is lijkt nog maar zeer de vraag. ,,Of Buwalda vrijdag nog speelt? Dat lijkt me nu nog wat voorbarig om op te reageren. Maar hier word ik niet vrolijk van. Het was heel erg slecht vanavond.’’