Cambuur-bastion schier onneembare vesting voor Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles blaakt al niet van het zelfvertrouwen na de 0-0 in Dordrecht en dan wacht er in de tweede speelronde ook nog eens de kraker tegen Cambuur. De uitbeurt in Leeuwarden is voor de Deventer club slechts zelden reden voor jubel.

Het Friese bastion is voor GA Eagles schier onneembaar. In de afgelopen zestig jaar wist de Deventer formatie slechts vier keer te winnen bij Cambuur, dat zelf achttien keer succesvol was (in 27 duels). Het sportief slechte huwelijk kreeg in 2007 voor de laatste keer een positieve noot voor GA Eagles, dat destijds met 0-2 wist te winnen.

In de laatste acht duels werd er niet gewonnen door GA Eagles met de kansloze 5-0 zeperd van vorig seizoen als een van de dieptepunten. Dat duel kreeg een extra zwarte rand door de zware knieblessure die Wout Droste destijds opliep.

Overigens staat de grootste zege in Leeuwarden wel op naam van Go Ahead: in 2002 werd het 1-6, mede dankzij drie treffers van Dick Kooijman.

Cambuur is met De Graafschap de grote favoriet in de eerste divisie dit seizoen. Vorige week zetten de Friezen die ambities kracht bij met een 1-7 overwinning bij MVV.

Oude bekenden

Voor GA Eagles is het bezoekje aan Cambuur ook een weerzien met oude bekenden. Maarten Pouwels is de meest recente Eagle in Friese dienst, waar ook doelman Sonny Stevens, Sven Nieuwpoort, Doke Schmidt en Jarchinio Antonia momenteel onder contract staan.

Bij GA Eagles hebben Wout Droste en Kevin van Kippersluis een verleden bij Cambuur.