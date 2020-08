Cambuur troeft GA Eagles af en legt spits Pouwels vast: ‘Was moeilijke keuze voor mij‘

UPDATEMaarten Pouwels vervolgt zijn carrière bij Cambuur. De 21-jarige gewezen spits van Go Ahead Eagles tekent dinsdagochtend een contract voor twee jaar in Friesland, met de optie voor nog een seizoen.

De transfervrije overstap is een aardige stunt van Cambuur, dat het verraste GA Eagles aftroefde in de strijd om de hand van Pouwels. De Friezen eindigden - het voortijdig afgebroken seizoen - met straatlengte voorsprong bovenaan in de eerste divisie en hebben met Robert Mühren al een topschutter in huis.

,,Een jongen met potentie”, zo omschrijft technisch manager Foeke Booy de nieuwe aanwinst op de clubwebsite. ,,Maarten is een ander type spits dan we nu in de selectie hebben en dat geeft onze staf weer meer mogelijkheden. Met zijn drive en karakter past hij bovendien goed bij de club en onze manier van spelen.”

Maarten Pouwels trainde dinsdag al mee in Leeuwarden. ,,Persoonlijk wil ik me vooral verder ontwikkelen als voetballer‘’, aldus de Dalfsenaar. ,,Ik denk dat een nieuwe omgeving met nieuwe spelers en trainers daar zeker bij gaat helpen. Ook van een spits als Robert Mühren kan ik natuurlijk veel leren en datzelfde geldt voor spitsentrainer Martijn Barto. Als team denk ik dat we voor hetzelfde moeten gaan als afgelopen jaar en met nagenoeg dezelfde selectie is dat zeker niet onmogelijk.”

Van Wonderen

Pouwels stond de afgelopen twee jaar onder contract bij Go Ahead Eagles, waar zijn verbintenis deze zomer niet werd verlengd. De Dalfsenaar trainde nog wel mee met de selectie van de nieuwe trainer Kees van Wonderen, die gecharmeerd is van de aanvaller. De 2 meter lange Pouwels maakte de laatste weken ook een gretige en ambitieuze indruk. GA Eagles deed Pouwels vorige week een laatste aanbieding, maar hij koos voor Friesland. Behalve Cambuur had ook Deportivo Alaves belangstelling voor de spits.

,,Het was zeker geen makkelijke keuze‘’, aldus Pouwels. ,,Maar na een gesprek met Cambuur en trainer Henk de Jong in het bijzonder werd ik heel enthousiast. Het voelde eigenlijk meteen goed. Daarnaast heb ik ze natuurlijk meerdere keren zien spelen en daar was ik wel van onder de indruk. Ik hou van die manier van spelen en denk dat het ook een stijl is die goed bij mij past.”

Pouwels kwam in 2018 naar GA Eagles waar hij 37 wedstrijden speelde in de hoofdmacht en goed was voor zeven doelpunten.

Volledig scherm Maarten Pouwels vertrekt bij Go Ahead Eagles © BSR Agency