Cambuur troeft GA Eagles af: spits Pouwels verkast naar Friesland

De overstap is een aardige stunt van Cambuur, dat het verraste GA Eagles aftroefde in de strijd om de hand van Pouwels. De Friezen eindigden - het voortijdig afgebroken seizoen - met straatlengte voorsprong bovenaan in de eerste divisie en hebben met Robert Muhren al een topschutter in huis.

,,Een jongen met potentie”, zo omschrijft technisch manager Foeke Booy de nieuwe aanwinst. ,,Maarten is een ander type spits dan we nu in de selectie hebben en dat geeft onze staf weer meer mogelijkheden. Met zijn drive en karakter past hij bovendien goed bij de club en onze manier van spelen.”