Cambuur voert schrikbewind in eigen huis tegen Go Ahead

Het schrikbewind van Cambuur in eigen huis is angstaanjagend voor Go Ahead, dat voor de laatste keer in 2007 wist te winnen in Leeuwarden (0-2). Cambuur won in eigen huis negentien van de 28 ontmoetingen tegen Go Ahead. Van de laatste zes wedstrijden wist Cambuur er liefst vijf om te zetten in winst en werd het één keertje gelijk. Overigens staat de grootste zege in Leeuwarden wel op naam van Go Ahead: in 2002 werd het 1-6, mede dankzij drie treffers van Dick Kooijman.