Canadees Corbin-Ong na blessure terug bij GA Eagles

Stevens heeft Volendams trauma van 2013 wel verwerkt

8 september Sonny Stevens maakte zich in de eerste weken van de competitie al bijna onmisbaar in Deventer. De keeper van Go Ahead Eagles pakte de heldenrol in Helmond en haalde tot dusver een constant en hoog niveau onder de lat. Vrijdagavond stuit hij op zijn oude liefde Volendam, de club waar Stevens groot werd.